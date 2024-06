Rende, il giornalismo nell’epoca delle nuove tecnologie

All’interno di un modulo sull'orientamento, finanziato attraverso i fondi del Pnrr il docente-esperto, professoressa Carmela Formoso, ha organizzato un corso sul giornalismo e le nuove tecnologie.

Un corso con la produzione finale di un documentario sulla città di Rende, dal titolo "I sogni partono da qua", un percorso che parte dalla consapevolezza che il mondo attuale ha bisogno sempre più di "crescere" studenti orientati al futuro, reattivi, in grado di sopportare la pressione e con un'ottima capacità di lavorare in team. Gli studenti della classe IC della Scuola Media De Coubertin di Rende, hanno scritto e realizzato le interviste, utilizzato il cellulare per realizzare video e soprattutto si sono sentiti "piccoli giornalisti".

Dopo i saluti del neo europarlamentare, Giusi Princi, i relatori, il Provveditore provinciale agli sudi, Loredana Giannicola, il direttore di TenTv, Attilio Sabato, il commissario Prefettizio del Comune di Rende, Santi Giuffrè e la dirigente Simona Sansosti, hanno sottolineato l'alto valore formativo del progetto.