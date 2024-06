Paura nel Cosentino, cancello travolge un bimbo di 3 anni: è in gravi condizioni

Versa in gravi condizioni il bimbo, di tre anni, rimasto schiacciato sotto il cancello di un lido sul litorale nord di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza. Il cancello ha ceduto e lo ha investito in pieno.

Il bimbo si trovava nella struttura ricettiva con i genitori e stava giocando nelle vicinanze dell’inferriata. L’incidente – la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Guardia Piemontese – si è verificato nel giro di pochi secondi. Il cancello d’accesso al lido è venuto giù e ha investito il piccolo. I momenti che ne sono seguiti sono stati abbastanza concitati. È partita la catena dell’emergenza e sono stati allertati i soccorsi. Le persone che si trovavano nella struttura hanno sollevato il cancello e atteso l’arrivo dell’equipaggio di un’ambulanza del 118 del pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco” di Paola.