Travolto dal cancello nel Cosentino: il bambino di 3 anni è in gravissime condizioni. Indagini in corso

Sono stazionarie ma gravissime le condizioni del bambino di tre anni travolto da un cancello nel Cosentino. Il piccolo è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza e questa notte è stato operato d’urgenza. Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri all’interno di uno stabilimento balneare di Guardia Piemontese sul Tirreno cosentino. La Procura di Paola ha avviato un’indagine. Secondo quanto è stato ricostruito - per cause in corso di accertamento - il cancello di ferro all’esterno del lido è crollato travolgendo il piccolo. Immediati i soccorsi. Il bambino è stato trasferito in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza. Nella notte poi è stato operato d’urgenza ma le sue condizioni sono molto gravi. I carabinieri della Compagnia di Paola hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.