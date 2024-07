Vaccarizzo Albanese, morto l'assessore Damiano Luzzi. Proclamato lutto cittadino nel comune del cosentino

Il comune di Vaccarizzo Albanese nel cosentino piange l’improvvisa e prematura scomparsa del consigliere Damiano Luzzi, avvenuta oggi 1 luglio. Proclamato dal sindaco Antonio Pomilio il lutto cittadino dalle 17 alle 18 di domani, martedì 2 luglio, in concomitanza dei funerali.

Apprezzato da tutti per la sua generosità, per la sua bontà e per la sua disponibilità, la prematura dipartita di Luzzi - dichiara il Primo Cittadino - ha lasciato attonita l’intera comunità. È per questo che, interpretando il sentimento comune sarà osservato il lutto cittadino, esponendo la bandiera a mezza asta negli uffici comunali. Nel primo Consiglio comunale utile, inoltre, sarà osservato il minuto di silenzio.