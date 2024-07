Cosenza, luce "balla" sul cielo del Pollino: il mistero di una notte rovente di luglio VIDEO

Una luce misteriosa è apparsa nei cieli del Pollino, nell'ultima notte. Il fenomeno è stato ripreso da un professionista di Castrovillari che era sul terrazzo di casa, poco dopo l'una e trenta. "Ero uscito per respirare un po', in fuga dal caldo che sembrava arrostirmi nel letto. Una notte, silenziosa, senza luna ma con un cielo tappezzato di stelle. Proprio una di quelle stelle, la più luminosa di tutte, a un certo punto, è sembrata, improvvisamente, staccarsi da quel mosaico luminoso, cominciando a danzare di una danza lenta. Un movimento dolce, quasi seguisse uno spartito misterioso per disegnare scie e proporre forme come fosse un linguaggio". Un prodigio che è durato pochi minuti. Poi quel bagliore è stato inghiottito dal buio del cielo senza luna e gravido di stelle. Resta il dubbio, il mistero, in una notte rovente di luglio.

Il presidente regionale del Cun, Eugenio Gagliardi, dopo aver analizzato il video, ha commentato: "Ritornano gli Ufo tradizionali, per forma cangiante, luminescenza e movimento, sulla provincia bruzia. Spettacolare la "performance" dell'oggetto nel cielo notturno. Speriamo, in questi tempi di crisi globale, che questo "accadimento" sia propositivo per una serie di riflessioni su tutto ciò che esiste intorno a noi e che spesso passa inosservato e non solo perché, magari, si nasconde ai nostri occhi fisici".