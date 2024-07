Le tubazioni “fanno acqua” da tutte le parti sul Tirreno Cosentino

Tubazioni che “fanno acqua” da tutte le parti e penuria idrica. Continue e persistenti interruzioni stanno interessando tutto il litorale tirrenico del Cosentino da nord a sud. Sono diversi i centri che stanno affrontando disagi di primo piano a causa della mancanza dell’acqua e di interventi che sono stati resi necessari per riparare le tubazioni di Sorical. In appena tre giorni i disagi si sono registrati a Paola (a causa di una grossa falla nelle tubazioni), a Fuscaldo, Guardia Piemontese, Acquappesa, Cetraro, Bonifati, Sangineto e Belvedere. In questo caso si parla di «continua e persistente rottura».

Poi a sud problemi si sono verificati anche ad Amantea per la linea di zona Badia. Tutto questo nel giro di pochissimi giorni. Cittadini indignati e turisti infuriati mentre le minoranze consiliari in particolare a Paola accusano la maggioranza di scarso impegno sulla questione. Ma il problema in particolare a Paola è sentito da tempo, nelle periferie alte e basse senza alcuna distinzione. Zona Motta, Cancello, rione Croce e in particolare Sant’Agata, il quartiere che accoglie tantissimi turisti, sono avversati da anni da queste persistenti problematiche che poi anche per le rotture che si verificano nel periodo non fanno altro che accentuarsi.