Ospedale Cosenza, Bloise (Uil Fpl): contrattazione ferma da mesi e caos nel nuovo pronto soccorso

"L’attività sindacale nell’ Azienda Ospedaliera di Cosenza risulta ferma ormai da diversi mesi, troppo tempo che non può più essere tollerato. La definizione del Regolamento dei DEP (ex fasce) doveva essere solo una formalità ma ancora ad oggi tutte le richieste di incontro fatte sono risultate prive di riscontro. Allo stesso tempo gli altri Istituti Contrattuali previsti nel CIDA con i relativi Regolamenti ( Incarichi Professionali, Passaggi di profilo, Progressioni ecc. ) sono fermi al palo". La denuncia è del segretario generale Uil Fpl Calabria,

Walter R.E. Bloise.

"Questo atteggiamento dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza - secondo Bloise - risulta avere i presupposti di una chiara condotta antisindacale non consona per una azienda che mira ad essere moderna. Per non parlare del caos del “Nuovo Pronto Soccorso” che - come appreso da alcuni articoli di stampa pubblicati in questi ultimi giorni - moderno non è affatto, se non nell’apparenza, mentre si denota la solita carenza di personale, la poca funzionalità e, inoltre, ci è stato segnalato anche uno strano caso di incarico professionale che sarebbe stato assegnato, contro Legge, senza la dovuta selezione proprio nel Pronto Soccorso".

Inoltre, "abbiamo appreso anche delle “strane" rinunce (che hanno addirittura preceduto la pubblicazione della graduatoria), dei soli 3 partecipanti idonei del concorso per incarichi di funzione organizzativa (coordinatori) proprio del Pronto Soccorso, che è stato appena concluso. Tale figura avrebbe dovuto rivestire un ruolo cruciale nella nuova gestione organizzativa del Pronto Soccorso e, invece, dopo qualche giorno dalle prove sostenute, senza l’uscita della delibera con graduatoria definitiva della selezione, pare siano state inviate le 3 rinunce dall’accettazione dell’incarico, che ci risultano davvero molto strane. Ci chiediamo se si tratta di una “coincidenza o di un triplice caso di veggenza” di tre partecipanti che si ritirano prima ancora di sapere di aver vinto? E soprattutto, ci domandiamo a chi giova mandare deserta una selezione per prematuro ritiro di tutti i partecipanti, nonché vincitori? Quel posto ora rimarrà libero? O a chi sarà assegnato? Famosa è la frase: “a pensar male a volte ci si indovina”. I bene informati, poi raccontano anche diversi movimenti già programmati, tra coordinatori vincenti ma che andranno a ricoprire da qui a qualche mese ruoli diversi da quelli dove sono risultati vincitori. Speriamo si tratti solo di leggende ospedaliere……Tutto ciò verrà naturalmente monitorato e debitamente segnalato eventualmente dalla Uil Fpl".

La Uil Fpl Calabria "continuerà a vigilare sul rispetto del Ccnl in vigore per tutelare i diritti del personale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza rimarcando i principi di trasparenza, meritocrazia, di legittimità e necessarie competenze senza alcuna discriminazione di pensiero, di età e o di appartenenz"a.