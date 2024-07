Corigliano Rossano, dopo l’emergenza idrica si torna alla (quasi) normalità

Lentamente, ma si sta tornando alla normalità, anche se è ancora emergenza e molti rubinetti sono ancor a secco.

Il sindaco Flavio Stasi torna ad aggiornare i concittadini di Corigliano Rossano riguardo all’emergenza idrica che sta stringendo in una morda di disagi Corigliano Rossano. Dopo molte ore di lavoro, a seguito dei lunghi lavori di riparazione effettuati su Schiavonea, terminati nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, gli impianti sono tutti correttamente in funzione. La situazione sta quindi tornando progressivamente alla normalità in gran parte dei quartieri. Si segnalano ancora criticità nei punti più alti dello scalo di Corigliano (via Casa della chiesa, zona a monte di via Fontanelle ecc.): in questi casi, la ripresa a regime avverrà nelle prossime ore, quando la rete tornerà pienamente in pressione.

Il primo cittadino entra e merito anche di alcune situazioni particolar che ha fatto registrare in queste ore la carenza idrica. «Stiamo registrando – ha spiegato via social il sindaco Stasi – alcune segnalazioni "anomale" di mancanza di acqua a singoli fabbricati, soprattutto a Schiavonea. Si tratta di casi in cui l'interruzione e la ripresa a pieno regime ha intasato i singoli allacci. Per questo si registra comunque una mancanza di acqua anche laddove la rete è chiaramente in pressione».