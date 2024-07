Cosenza, Padre Fedele: "Concedetemi di celebrare la Messa"

Il prete missionario, medico e tifoso. Padre Fedele Bisceglie è un personaggio straordinario. Ha speso tutta la sua vita al servizio del prossimo e dei poveri. «Sono il religioso più povero del mondo» racconta spesso. È vero perchè destina per intero la sua pensione agli ultimi del Madagscar dove è stato più volte in missione. Oggi gli è ancora vietato di celebrare Messa in pubblico a causa di una vicenda giudiziaria che lo aveva visto indagato per violenza sessuale su una suora. Una vicenda da cui è uscito a testa alta, incassando un'assoluzione piena poi passata poi in giudicato. Gli abbiamo posto alcune domande.

«Si sono un missionario e come tale ho girato il mondo mettendo a frutto anche la mia competenza come medico,a servizio dei fratelli poveri del mondo nei lebbrosario sulle strade nei villaggi»

Come vorrebbe essere ricordato: come un peccatore o un benefattore?

«È una passione sportiva il calcio e come tale l'ho vissuta. Ma aggiungo che anche questo è stata una occasione per avvicinare i giovani a Cristo»

Cosa desidera in assoluto di più adesso?

«Vorrei concludere il mio passaggio sulla terra celebrando la messa davanti a tanti poveri. Vorrei insomma fare quello per cui sono nato. Ho chiesto di poterlo fare, ne ho parlato con più vescovi, ma nessuno e l’ha ancora concesso. »

Ha progetti per il futuro?

«A 86 anni non mi arrendo. Il prossimo anno vorrei compiere un viaggio in Congo, Senegal e di nuovo in Madagascar. Il mio primo pensiero è sempre per i poveri del mondo. La mia piccola pensione va per intero a loro: è una piccola goccia in un oceano ma serve sempre a aiutare qualcuno. Con la mia pensione viene comprato cibo proteico e fornita assistenza a tanti bimbi africani».