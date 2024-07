Fogna esplosa a Fiumefreddo Bruzio, in contrada Reggio. A segnalarlo, in un post su Facebook, è un gruppo di cittadini della zona. "Il mare è quello che più volte ho segnalato, ma anche la terraferma non è da meno. Sanità pubblica a rischio - secondo i cittadini - per villeggianti, di cui la parte più debole è rappresentata dai minori che devono sguazzare in questo putridume. Le autorità informate al momento sono latenti".