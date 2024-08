Cosenza, in frantumi un'opera del Museo all'aperto Bilotti: caduta a causa delle vibrazioni?

Una delle "Tre colonne" dell'artista francese Sasha Sosno, situata su Corso Mazzini a Cosenza, si è frantumata. Quest'opera fa parte del Museo all’aperto Bilotti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno delimitato l'area. L'opera, donata nel 2008, è realizzata in marmo di Carrara e rappresenta tre colonne con aperture che simboleggiano il "vuoto", attraverso le quali si può osservare la città, dal passato al presente. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Alcuni testimoni suggeriscono che la colonna potrebbe essere caduta spontaneamente, forse a causa delle vibrazioni, ma non si escludono altre possibilità. Le forze dell'ordine stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per fare luce sull'accaduto.