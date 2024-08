Corigliano Rossano, sedici rinforzi per gestire l’emergenza incendi

Arrivano i rinforzi per quanto riguarda le attività di prevenzione incendi. Nei giorni scorsi è giunta Corigliano Rossano la colonna di volontari della Protezione Civile Anti Incendio Boschivo (AIB) della Regione Piemonte. Un importante supporto che andrà a dare man forte al monitoraggio di tutto il territorio. L’intero gruppo di volontari è composto da 16 operatori ed equipaggiato con 8 mezzi, tra cui 6 pick-up, un furgone e un camion e pattuglierà il vasto territorio che va dal territorio del comune di Calopezzati a quello del comune di Cassano Jonio, inclusa l’area della Sila Greca. Il loro impegno nelle nostre zone dovrebbe durare almeno fino al 27 agosto prossimo. L’attività che svolgeranno i volontari riguarderà principalmente il coordinamento delle postazioni di primo intervento nella sede della protezione civile comunale allo stadio cittadino “Stefano Rizzo” di Rossano e il pattugliamento delle aree circostanti. Per altro si è già tenuta una riunione operativa proprio nei locali dello stadio comunale, così da coordinare meglio gli interventi. Il contributo di questi volontari affiancherà il prezioso lavoro delle due associazioni locali di Protezione Civile di Corigliano-Rossano: l’An Bersaglieri “La Fenice” e il gruppo de “I Falchi”. Le loro attività principali includeranno il monitoraggio costante del territorio e il pronto intervento in caso di nuovi focolai. Non è la prima volta che si vivono momenti di unione tra queste realtà. Già lo scorso anno, il loro supporto si rivelò fondamentale grazie all’utilizzo di droni di sorveglianza, che permisero un’azione tempestiva e mirata contro gli incendi.