Albidona, occupa abusivamente 800 metri di spiaggia con ombrelloni e sdraio: denunciato

I militari dell’Ufficio locale marittimo di Trebisacce e della Delegazione di spiaggia di Montegiordano, dopo aver accertato l’illecito e posto sotto sequestro decine di ombrelloni con le relative basi e di lettini, hanno provveduto a far sgomberare il tratto di spiaggia interessato dall’abuso in questione, dell’estensione di circa 800 metri quadrati, deferendo all’Autorità giudiziaria il responsabile della violazione.

L’azione dei militari scaturisce da un’attenta attività di controllo sul territorio e da verifiche amministrative, nonché da acquisizione di dati e notizie anche sul web, tramite il monitoraggio delle maggiori piattaforme per la gestione e la prenotazione di servizi turistici, tramite alcune delle quali la citata struttura ricettiva metteva a disposizione dei propri avventori una “spiaggia privata”, che tale in realtà non era, trattandosi di una spiaggia libera illecitamente occupata.

Le attività di polizia giudiziaria di tale tipologia mirano a colpire le occupazioni abusive del bene pubblico demaniale: condotte eseguite in spregio alla legge che ostacolano la libera fruizione delle spiagge libere da parte dei cittadini e costituiscono, al contempo, un danno all'Erario dello Stato per il mancato introito dei canoni che sarebbero dovuti.

I controlli sulle spiagge e presso gli stabilimenti balneari siti sul territorio proseguiranno per tutta la stagione estiva, al fine di garantire la sicurezza degli utenti del mare, l’ordinato svolgimento delle attività ludiche e produttive e, come nel caso di specie, la tutela del libero accesso e della fruizione delle spiagge libere.