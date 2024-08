Due incidenti in poche ore nel Cosentino: tragedia sfiorata a Sibari. Grave un uomo investito da un’auto pirata sulla 106

Un pirata della strada ha investito un cittadino indiano senza soccorrerlo lasciandolo sull’asfalto. L’ennesimo incidente stradale si è verificato giovedì sera, attorno alle 23, a Sibari in viale Magna Grecia. Un cittadino indiano, infatti, è stato investito da un'auto lungo la Statale 106 che dopo il fatto non si sarebbe fermata a prestare i soccorsi. L'uomo, che era sceso da un furgone in panne insieme ad altri compagni di lavoro, è stato travolto da un veicolo non identificato che si è allontanato rapidamente.

L’uomo è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso “Giannettasio” di Corigliano-Rossano, le sue condizioni restano critiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Pet di Cassano centro. Sul caso indagano i Carabinieri della locale compagnia. A loro il compito di chiarire le dinamiche e rintracciare il responsabile dell'investimento.

I militari del Capitano Michele Ornelli lavorano per ricostruire anche ad un altro incidente che si è verificato sempre a Sibari nella mattinata di ieri. Un incidente che poteva diventare una vera e propria tragedia. Erano circa le otto di mattina quando una vettura, proveniente dalla zona del centro servizi, si stava per immettere sulla Provinciale Sibari-Lauropoli, la principale arteria che collega la costa e la popolare frazione turistica a Cassano centro, quando si è scontrata – per cause ancora in via di accertamento – con una moto di grossa cilindrata. Il centauro si è schiantato sull’auto finendo a terra e riportando diverse contusioni. Per lui, così come per la donna alla guida della Lancia Ypsilon, solo tanta paura e niente di serio. Un impatto che poteva essere devastante ma che ha assunto una entità lieve perché si è verificato in un tratto in cui la Provinciale entra in pieno centro abitato. La Lauropoli-Sibari è stata chiusa per alcune ore sia per permettere i soccorsi sia per i rilievi di rito.