Trattore contro guard rail, un morto a Camigliatello

Trentaquattro anni compiuti e un amore per l’agricoltura. Una passione che lo portava spesso a mettersi alla guida di quel trattore che sabato mattina, a Camigliatello, per cause in corso d’accertamento, è andato improvvisamente incontro al suo destino. L’uomo, Giulio B., un rumeno che viveva con la famiglia da oltre 15 anni in Sila, sposato due figli, ha perso il controllo del mezzo agricolo sulla Provinciale che s’incrocia con la strada per Moccone, all’altezza degli impianti invernali. Il trattore ha finito la sua corsa contro le barriere guard rail. Un urto violento per il 34enne che ha riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione, guidata dal luogotenete William Porzia, e un’ambulanza del 118. Poco dopo è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso che avrebbe dovuto trasferire l’uomo all’“Annunziata”. Un viaggio della speranza che non c’è stato. Il cuore dell’uomo si è fermato, nonostante le manovre dei sanitari, prima di decollare verso Cosenza.