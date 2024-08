Grave incidente di Ferragosto a Sibari, non ce l'ha fatta il montaltese di 57 anni

Non ce l’ha fatta Roberto Abbruzzese, montaltese di anni 57. L’uomo, era alla guida della sua Mercedes classe E a bordo della quale vi erano anche la moglie ed altre due persone, che si è scontrata con una Porsche Cayenne che viaggiava in direzione opposta. Il violentissimo incidente s’era verificato nella notte tra giovedì e venerdì, attorno all'una e mezza, lungo la strada che collega la Statale 106, i Laghi di Sibari e, per mezzo di una stradina interna, Marina di Sibari e i Casoni. Per cause ancora da chiarire due auto, un Porsche Cayenne e un Mercedes, si sono scontrate frontalmente. Da quanto si è appreso la vittima sarebbe deceduta da lì a qualche ora, nella mattinata di giovedì. La moglie, ricoverata presso il nosocomio di Cosenza, verserebbe in gravi condizioni ma sarebbe fuori pericolo di vita. Una festività di Ferragosto, quindi, che si è trasformata in una giornata di sangue e di lutto soprattutto per la comunità montaltese. Roberto Abbruzzese, oltre alla moglie, lascia un figlio poco più che ventenne.