Cassano, prese di mira dai vandali le installazioni di Le Pera

Ignoti hanno vandalizzato, nella notte tra giovedì e venerdì, le installazioni artistiche realizzate dall'artista Roberto Le Pera, dando fuoco a quelle posizionate tra i lidi balneari dei Laghi e la foce del fiume Crati.

Salve dalla furia distruttrice dei vandali quelle invece poste nei pressi della foce. A darne notizia è stata l’associazione Laghi di Sibari che, allo stesso tempo, ha espresso condanna e sdegno per l'accaduto: «Le opere di Le Pera – scrive in una nota l’associazione guidata dal presidente Luigi Guaragna – rappresentano un bene universale, peraltro capace di attirare attenzioni e interesse in maniera rispettosa dell'ambiente. Confidiamo che la reazione unanime e diffusa saprà tutelare le opere ancora visibili e soprattutto stimolare la creazione di nuovi manufatti artistici: sarebbe la risposta migliore. AssoLaghi è pronta a sostenerla». “Tra natura, società e grandi emozioni” è questo il pensiero unanime di chi si è trovato davanti le opere del maestro Le Pera che ha creato, con materiali di scarto naturale raccolti dalle spiagge e dalla foce del Crati. una vera e propria mostra a cielo aperto.