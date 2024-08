Paura a Cirella di Diamante, travolge il papà per evitare un bambino

Un Ferragosto turbato da un grave incidente a Cirella. Ha riportato ferite multiple ed è attualmente ricoverato all’ospedale “Annunziata” di Cosenza – in condizioni serie ma stabili – l’uomo che, la sera di Ferragosto, appunto, è stato travolto da un’automobile su viale Parthenius a Cirella, nei pressi di una nota pasticceria del posto. Al momento dell’incidente, l’uomo era in compagnia del figlio, un bambino di pochi anni, con il quale, pare, si apprestasse ad attraversare le strisce pedonali e che, stando ad alcune testimonianze, gli sarebbe improvvisamente sfuggito di mano. L’investimento dell’uomo – un turista che ha, appunto, scelto la nota località turistica diamantese come meta delle proprie vacanze, insieme alla sua famiglia – infatti, pare sia avvenuto da parte di un altro turista, che, alla guida della sua automobile, per evitare di investire il bambino sfuggito improvvisamente all’attenzione del padre, non è però riuscito a evitare l’urto con quest’ultimo, centrandolo in pieno e ferendolo in modo piuttosto grave. È stato lo stesso conducente dell’auto, resosi immediatamente conto della gravità della situazione e fortemente scosso per quanto accaduto, a chiamare il 118. Una volta arrivati sul luogo dell’incidente, gli operatori sanitari hanno prestato i primi soccorsi al malcapitato e poi, valutate le sue condizioni, apparse subito molto serie, hanno deciso di trasportarlo nell’Hub cosentino, dove è stato preso in cura dai medici di turno al locale Pronto soccorso e successivamente sottoposto a tutti gli accertamenti ed esami del caso.