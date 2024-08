Maltempo a Cosenza, piove anche... dentro l'ospedale VIDEO

I locali che ospitano il corridoio della parte vecchia del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cosenza sono stati allagati in seguito alla pioggia caduta oggi sulla città. Quindici giorni addietro, per un errore commesso dalla ditta che ha in appalto la manutenzione dell’impianto idrico, si era allagato il reparto sterilizzazione per cui sono in corso volte a verificare se all’origine del nuovo episodio ci sia l’acqua piovana o, ancora una volta, una fuoriuscita di liquido dalle tubature interne della struttura.

In particolare, è crollata una parte del controsoffitto. Per raccogliere l’acqua, il personale paramedico ha posizionato dei secchi. Dal reparto di Rianimazione, secondo quanto precisato, non è stato trasferito alcun paziente. La forte pioggia abbattutasi su Cosenza ha provocato disagi. In particolare nella vicina Rende si sono registrati allagamenti di strade e scantinati.