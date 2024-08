Bisignano, bimba di 5 anni muore soffocata dopo aver ingerito il nocciolo di un frutto

Tragedia a Bisignano. Una ragazzina di 5 anni di nazionalità irachena, a Bisignano con i suoi genitori da qualche tempo, inseriti nel progetto Sai, Sistema Accoglienza e Integrazione, è deceduta dopo avere ingerito, presumibilmente un nocciolo di un frutto. A nulla sono valsi i soccorsi, allertati immediatamente e giunti sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Purtroppo per i medici del 118 non c’è stato nulla da fare nonostante il disperato tentativo di rianimarla. L’amministrazione comunale ha sospeso tutti gli eventi in programma oggi e domani per la festa di Sant'Umile in segno di lutto.