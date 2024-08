Maltempo in Campania, rallentamenti sulla linea ferroviaria Salerno-Paola: si viaggia su un unico binario con forti disagi

La circolazione ferroviaria sulla linea Salerno - Paola è fortemente rallentata nel tratto tra Salerno e Battipaglia a causa di danni provocati dal maltempo che sta interessando la zona. La gestione della circolazione, si legge in una nota, procede su un unico binario con riduzione di velocità, pertanto i treni Intercity, Av e Regionali potranno registrare cancellazioni, riduzioni di percorso e un allungamento dei tempi di viaggio fino a 60 minuti.

Per l’allagamento del sottopasso di Battipaglia tutti i treni effettueranno servizio viaggiatori solo sul primo binario. E’ ora in corso l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare le normali condizioni di circolazione.