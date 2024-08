Cosenza, nel mirino anche il laterale Antonio Barreca

Quasi settemila spettatori hanno fatto da cornice alla vittoria di domenica sera contro la Cremonese. Malgrado la decisione di vari gruppi ultrà di rimanere fuori dal “Marulla” in occasione della gara contro i grigiorossi, lo stadio si è colorato di rossoblù per quasi un terzo rispetto alla capienza totale. Ad incidere sui numeri anche la presenza di molti sostenitori che durante gli altri periodi dell’anno vivono per motivi di studio o lavoro lontano dalla città dei bruzi e che seguono da vicino le sorti della formazione silana in trasferta.

Sfruttando la presenza di tanti di questi, pertanto, è logico attendersi una buona risposta in termini di numeri al test congiunto con l’Altomonte di questo pomeriggio. La sgambatura delle 17 contro la squadra di Promozione si giocherà infatti a porte aperte. Per l’occasione, infatti, la società ha deciso di aprire la Tribuna A dando la possibilità ai supporter di seguire l’allenamento congiunto che D’Orazio e soci disputeranno in vista del confronto ben più importante di domenica sera contro il Mantova.

Sankoh ufficiale. C’è molta curiosità di vedere all’opera l’ultimo acquisto aggiunto alla rosa, l’attaccante Mohamed Sankoh. Il 20enne è stato annunciato ufficialmente ieri mattina dalla società del presidente Guarascio. Il calciatore, che era già in riva al Crati dallo scorso fine settimana, si è unito al Cosenza con la formula del prestito fino al termine della stagione. Il suo futuro, poi, si deciderà a metà giugno. I rossoblù hanno strappato un’opzione. Lo Stoccarda, club proprietario del suo cartellino, ha mantenuto una contropzione. Il giovane olandese, 6 presenze totali nelle selezioni minori della nazionale “oranje”, nel passato campionato ha militato in patria vestendo la casacca dell’Heracles Almelo con cui ha siglato sei reti in Eredivisie. L’attaccante nato a Rotifunk avrà la possibilità di far vedere il suo talento in Italia.

Freccia mancina. Nel frattempo, il Cosenza è tornato a trattare Antonio Barreca. Il laterale mancino in uscita dalla Sampdoria era stato un obiettivo di mercato dei Lupi già a gennaio scorso quando Roberto Gemmi tentò per diversi giorni di portarlo in riva al Crati, salvo poi dover desistere convergendo le sue attenzioni su Gianluca Frabotta. Il 29enne torinese, adesso, è nella lista degli obiettivi di Gennaro Delvecchio. Il ds pugliese si sta muovendo per trattare il suo ingaggio. Sul cursore di proprietà dei liguri però si è registrato anche l’interessamento di altri club. Tra questi c’è anche il Palermo.

Designazione. Il match di domenica sera è stato affidato a Valerio Crezzini di Siena. L’arbitro toscano non ha mai incrociato la prima squadra del Cosenza. Lungo il suo percorso, invece, ha incontrato la Primavera rossoblù (sconfitta per 2-0 nella sfida della Coppa Italia di categoria contro la Roma, a dicembre 2021).

Insieme con Crezzini ci saranno anche gli assistenti Emanuele Prenna di Molfetta e Francesco Luciani di Milano. Quarto uomo: Filippo Colaninno di Nola.

La squadra arbitrale sarà completata dal Var Matteo Gariglio di Pinerolo e dall’Avar Matteo Gualtieri di Asti.