Pronto soccorso di Cosenza, ritorno al passato. Pochi medici a gestire l’assedio

La sanità è una cicatrice aperta in una terra che non trova pace. Un sepolcro vuoto che rimanda costantemente a un altrove che ha poco o niente di veramente compatibile con l’essenza della vita che si vive qui, nel Sud del Sud dell’Italia, dove l’emergenza è pane quotidiano e la normalità è qualcosa che non s’è mai vista. Del resto, questa è una terra in cui si fatica a superare i dualismi come quello cartesiano tra pensiero e materia, e in cui si cercano inutilmente risposte in mezzo alle maglie di una burocrazia che è più spigolosa che altrove. Per superare il filtraggio degli apparati amministrativi, ad esempio, un paio d’anni fa, il governatore-commissario Roberto Occhiuto s’è inventato il reclutamento transnazionale, assumendo medici dall’altra parte del mondo, a Cuba. Una scelta che ha salvato la vita a tanti calabresi. Nelle corsie, il confine tra vita e la morte era impercettibile. Si poteva entrare da vivi e uscire da morti nonostante l’impegno di pochissimi medici e infermieri. Con l’arrivo degli stranieri, tutti hanno avuto una possibilità, una cura, una risposta ai loro problemi.

E, adesso che i medici cubani sono tornati a casa per le ferie (previste dall’accordo tra Regione e Agenzia interinale), i servizi assistenziali sono crollati. La sensazione è quella di un pericoloso ritorno al passato.