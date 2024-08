Corigliano Rossano, il Punto nascite passa dal “Compagna” al “Giannettasio”

L'Asp di Cosenza avrebbe predisposto una significativa riorganizzazione dello spoke di Corigliano Rossano. In questa programmazione il nodo principale sarebbe rappresentato dal trasferimento del reparto del punto nascita dall'ospedale Compagna di Corigliano al Giannettasio di Rossano. Questa decisione si inserisce nel solco del percorso che vorrebbe fare dell'ospedale ausonico il centro dell'area medica e quindi nel nosocomio coriglianese verrebbero spostati anche i reparti di oncologia e nefrologia, per una ottimizzazione dei servizi e della logistica. Da tempo si parlava dell'idea, lucida e coerente, di inserire l'unità operativa di pediatria e ostetricia/ginecologia, assieme al nido, in quello che è il contesto di un blocco chirurgico adeguato che possa contare anche su sale operatorie e sulla rianimazione. Ciò per evitare che situazioni di parti difficili potessero portare al trasferimento delle gestanti in altre strutture ospedaliere come quella dell’Annunziata di Cosenza o anche in altri nosocomi ancora più distanti. Senza dimenticare che all'ospedale Giannetasio sono in corso, da diverse settimane, i lavori per la realizzazione della nuova elisuperficie, che consentirà all'elisoccorso di alzarsi in volo anche di notte. Una rivoluzione per quanto riguarda gli interventi di urgenza.