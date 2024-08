Ospedale della Sibaritide, la consegna tra un paio d’anni: proseguono celermente i lavori, ripresi dopo la rivisitazione del progetto

Alla data di oggi, nel conto alla rovescia, mancano solo 2 anni ed un mese (precisamente 771 giorni secondo il tempo impostato sull’apposito strumento da un noto organo di informazione locale) per la conclusione del nuovo ospedale della Sibarititide, secondo il programma definito tra Regione e Società concessionaria.

I lavori, infatti, proseguono con ritmi efficaci per la consegna, chiavi in mano, della grande struttura ospedaliera entro i 771 giorni appena indicati così come fatto presente dal project manager della società D’Agostino, Ing. Domenico Gerardo Petrone, alla ripresa dei lavori dopo la variante definita con i tecnici e con gli organi istituzionali della Regione indicando in 900 giorni, in quel momento, la conclusione dell’opera.

Una struttura che dovrà andare a colmare la dicotomia nella distribuzione dei reparti nei due ospedali (polo chirurgico al Giannettasio e polo medico al Compagna) decisa dall’allora commissario Scura e mai attuata e, di cui oggi, a quanto sembra, la dirigenza attuale dell’Asp ed il commissario, pare vogliano dare corso. Anche attraverso la programmata istituzione di un nuovo reparto importante come l’Emodinamica che, com’è ovvio, troverà posto nel nuovo ospedale della Sibaritide, destinato ad avere 373 posti letto dove, si spera, possano giungere, riscontrando appetibilità, i professionisti oggi in servizio nei migliori ospedali d’Italia e dell’Europa ed il personale di cui una grande struttura di eccellenza, così come è stata definita, necessita.

Ciò affinché vengano offerti analoghi servizi di eccellenza agli oltre 200mila potenziali utenti del vasto comprensorio della costa ionica cosentina ed in parte anche crotonese, e paesi interni, fino al confine con la Basilicata.