Supplenze a Cosenza e provincia, 121... gran rifiuti. Secondo turno entro martedì

Appuntamento alla prossima settimana. Arriverà entro martedì prossimo il secondo turno di nomine per l’affidamento degli incarichi annuali ai docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Il personale dell’Ufficio scolastico provinciale, coordinato dalla dirigente Loredana Giannicola, sta facendo di tutto per chiudere il cerchio entro questa settimana, in modo da essere pronti per la prima campanella, ma non sarà facile anche alla luce della necessità di gestire le tante rinunce arrivate sia entro la fine della scorsa settimana, e quindi prima dell’iniziale turno di nomina, che in seguito alla mancata presa di servizio lunedì scorso dopo l’infornata di venerdì 6. Martedì prossimo, perciò, è il termine ultimo, e a questo punto pure il giorno più probabile, entro il quale sarà completata la seconda ondata.

La carica dei 121

Sino a ieri erano 121 i docenti che nella nostra provincia hanno in qualche modo rinunciato alla cattedra a tempo determinato che era stata assegnata loro, lasciando perciò speranza ai tanti precari che invece non ce l’hanno fatta a ottenere un posto. È giusto precisare che questo non significa il recupero indiscriminato dei docenti rimasti esclusi nel primo turno, in quanto l’algoritmo non torna indietro a recuperare i precari che sono stati saltati poiché non avevano inserito tra le 150 preferenze la cattedra che lo stesso algoritmo gli aveva assegnato.