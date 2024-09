Dispersi nel Parco della Sila: ritrovati due escursionisti

Ritrovati infreddoliti e bagnati (a causa delle condizioni meteo avverse) ma in buone condizioni, i due escursioni dispersi nel Parco nazionale della Sila. Il ritrovamento da parte di una squadra mista di tecnici della stazione Alpina Sila Lorica del Soccorso alpino e speleologico Calabria – CNSAS e militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) - Stazione di Cosenza.

I due escursionisti sono stati ritrovati in una zona boschiva tra il comune di San Pietro in Guarano (CS) e il Valico Sierra del Fiego (nei dintorni di Fago del Soldato). Dopo essere stati rifocillati e coperti, sono stati affidati ai sanitari del 118 per un rapido controllo medico.