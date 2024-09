Corigliano Rossano, allarme sangue rientrato al "Giannettasio". Riparte l’attività chirurgica

Sembra avviarsi verso la normalità la disponibilità di sangue a disposizione dell’attività chirurgica presso l’ospedale spoke di Corigliano Rossano che nei giorni scorsi aveva destato preoccupazione nei pazienti e negli operatori sanitari per le difficoltà incontrate nell’attività operatoria.

Del quasi ritorno alla normalità lo abbiamo appreso dal direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dott. Martino Rizzo, che nei momenti in cui si era verificata la carenza di sangue aveva fatto presente che questo tipo di carenza è fisiologica nel periodo di fine estate per il fatto che molti donatori sono distratti dalle vacanze.

In effetti la carenza di scorte del prezioso liquido organico aveva procurato, purtroppo, il rinvio degli interventi programmati sia nel reparto di chirurgia sia nel reparto di ortopedia, dove il sangue è necessario per le trasfusioni ed integrare le eventuali normali perdite durante le operazioni.

Il numero uno della direzione sanitaria dell’Asp evidenzia, a questo proposito che oltre alla carenza fisiologica del dopo vacanze, hanno contributo anche la maggiore attività operatoria scaturita dall’aumento di interventi dovuto alla presenza del nuovo primario di Chirurgia e dal rientro del primario di ortopedia. A conferma del ritorno alla normalità nella disponibilità di sangue, il dott. Rizzo fa presente che proprio in questi primi giorni di settembre si sono presentati ai reparti di ematologia numerosi donatori.

Evidenzia ancora che nella ripresa dell’attività di donazione hanno contribuito anche le sezioni dell’Avis con i loro donatori.