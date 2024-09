Cosenza, frana dei Tredici Canali. Lavori fermi, semafori attivi

Alla ripresa delle attività scolastiche insegnanti, genitori e alunni che fanno capo alle scuole della città vecchia avranno un problema in meno: a metà giugno è stato riaperto infatti corso Vittorio Emanuele cosicché i veicoli possono entrare e uscire con più facilità dall’area compresa tra la statale 19, Portapiana e le altre strade a valle. Resta, però, un altro inconveniente: il semaforo che si incrocia arrivando dallo Spirito Santo, da Portapiana e da piazza 15 Marzo. I lavori di sistemazione di una seconda frana ai Tredici Canali infatti sono fermi. Non sarebbe sicuro riaprire via Petrarca anche se ai piedi della scarpata permangono blocchi di cemento che restringono la carreggiata consentendo il passaggio su unica corsia, quella a ridosso del muro di cinta della Villa vecchia.

Un semaforo che all’entrata e uscita di scuole e uffici alimenta code e nervosismo. I lavori di risanamento del costone dopo una prima frana sono stati portati a termine, come ricorda il consigliere comunale delegato al centro storico, Francesco Alimena, con fondi della Protezione civile regionale.