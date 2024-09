Cosenza, l’ex marito di Ilaria Mirabelli denuncia Mario Molinari

La nuova denuncia. L’ex marito (erano separati) di Ilaria Mirabelli, 39 anni, morta a Lorica il 25 agosto, ha presentato in Procura un esposto per denunciare l’aggressione subita da Mario Molinari il primo luglio scorso.

Federico Paladino, che è assistito legalmente dall’avvocato Salvatore Tropea, sostiene di essere stato raggiunto da Molinari nell’esercizio commerciale dove lavora a seguito di un diverbio scoppiato tra i due il giorno precedente. Molinari, secondo quanto sostiene l’ex coniuge della trentanovenne, sarebbe entrato nel negozio rompendo il vetro posto sul bancone di vendita e aggredendolo.

L’aggressione avrebbe determinato la rottura del dito mignolo di Paladino rimasto pure contuso in altre parti del corpo. A testimoniare l’accaduto vi sarebbero numerosi fotogrammi estratti dalle immagini girate dalle telecamere di videsorveglianza installate nell’esercizio commerciale. L’avvocato Tropea tra qualche giorno produrrà copia dell’esposto anche ai due pubblici ministeri, Donatella Donato e Mariangela Farro, che conducono l’inchiesta sul decesso di Ilaria Mirabelli. In relazione alla vicenda Mario Molinari, difeso dall’avvocato Nicola Rendace, è indagato per omicidio stradale. Una ipotesi di reato che l’uomo respinge asserendo che si sarebbe trattato di un incidente stradale. Non solo: Molinari sostiene che alla guida dell’auto vi fosse la vittima.

I magistrati inquirenti hanno disposto accertamenti sui due telefoni cellulari sequestrati dai carabinieri dopo il sinistro mortale: la perizia verrà avviata lunedì 23, mentre venerdì 20 sarà il consulente tecnico già nominato a eseguire una perizia sulla vettura.