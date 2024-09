Cosenza accoglie il comandante dei carabinieri Mommo: “Mi insedio su un territorio effervescente, una comunità sana” VIDEO

È il primo giorno da colonnello Andrea Mommo da nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza. L'erede di Saverio Agatino Spoto (fresco di incarico alla Legione Carabinieri Lazio). Il piemontese cresciuto in Sicilia, torna in Calabria dopo una parentesi a Gioia Tauro.

L'incarico e la suddivisione del territorio

«Mi gratifica l'incarico che mi è stato affidato dal Comando generale. In questi giorni ho potuto apprezzare un territorio effervescente, non solo dal punto di vista della criminalità ma anche dell'imprenditoria; una comunità sana che fa bene a pretendere la presenza delle forze dell'Ordine. Quanto alla suddivisione del territorio, opereremo in quattro zone: tirrenica, ionica, l’area del centro della provincia e l’area montana che arriva fino al Pollino, controllando pure l'ampio territorio del Savuto e della Sibaritide».