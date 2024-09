Cosenza, bambina ingerisce droga e finisce in ospedale: arrestato il padre per possesso di stupefacenti

E’ stato arrestato per possesso di sostanza stupefacente e posto ai domiciliari, il padre della bimba di due anni ricoverata da giovedì sera nell’ospedale di Cosenza dopo che avrebbe assunto accidentalmente della droga.

Dopo il ricovero della bimba, personale della Squadra mobile ha compiuto una perquisizione nella casa dei genitori, trovando droga e materiale per il confezionamento. Da qui l’arresto dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Per l’intossicazione della bimba, al momento non ci sarebbero provvedimenti. La Polizia è ancora in attesa dei risultati definitivi degli esami tossicologici. Da quanto si apprende la notte è trascorsa tranquilla e le sue condizioni sono stabili e anche in lieve miglioramento.

La piccola è in coma farmacologico e si attende l’esito di alcuni esami diagnostici effettuati. I genitori ieri l'hanno portata al Pronto soccorso perchè non rispondeva agli stimoli e notavano l’assenza di alcuni parametri vitali. Dopo i primi esami, è risultato che la bambina avesse ingerito cannabis.