Cosenza, la bambina di 2 anni che ha ingerito marijuana: indagati il padre e una donna. La piccola dimessa dall'ospedale

Proseguono le indagini sulla vicenda della piccola di due anni finita in ospedale per aver ingerito della droga. Risultano indagati il padre, 28enne di Cosenza, e un’amica dell’uomo di 53 anni. Nei giorni scorsi, era stato proprio il padre della bambina a portarla nel Pronto soccorso di Cosenza dopo essersi accorto che la piccola non rispondeva agli stimoli e notava l’assenza di alcuni parametri vitali. Dopo i primi esami, è risultato che la bambina aveva ingerito cannabis.

La bimba è stata subito ricoverata in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione. Per fortuna le sue condizioni sono migliorate e la bimba è stata dichiarata fuori pericolo e oggi è stata dimessa dall'ospedale. Intanto, le indagini della Polizia - coordinate dal questore Giuseppe Cannizzaro - hanno consentito di arrestare prima il padre (trovato in casa con la marijuana) e successivamente la 53enne che quel giorno e in quel momento si trovava nell’abitazione del 28enne.