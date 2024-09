Cosenza, la Cgil spara a zero: no alla privatizzazione dell’Amaco

Tutto tace sul fronte Amaco dopo che è andato deserto il primo bando per la cessione o il fitto del ramo d’azienda (Tpl). Solo ipotesi. E il tempo passa con gli oltre cento lavoratori che stanno alla finestra e sperano in una soluzione definitiva, che dia sicurezza a loro e alle loro famiglie.

La Cgil e la Filt Cgil intanto con una lettera firmata dal segretario generale della Camera del Lavoro, Massimiliano Ianni, dal segretario della Filt cosentina, Giovanni Angotti, e dal responsabile di dipartimento, Fabio Ponte, indirizzata al governatore Occhiuto, all’assessore Gallo, al responsabile di Cometra, Ferraro, al giudice Familiari della sezione fallimentare del Tribunale cittadino, al curatore fallimentare Caldiero e al sindaco Caruso cercano di smuovere le acque di fronte a un immobilismo che fa paura.

«A distanza di oltre tre settimane dall’ultima delle numerose nostre richieste di intervento, risultate vane, continuiamo ad invocare uno specifico incontro tra i soggetti coinvolti nella vicenda», si legge nella missiva, «utile a mettere in chiaro, una volta per tutte, le reali intenzioni di Regione Calabria e Cometra sul futuro del trasporto pubblico locale nella nostra provincia e ovviamente nella città di Cosenza».