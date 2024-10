Caso Bergamini, è il giorno della sentenza. Tifosi ed ex compagni attendono il verdetto: “Verità per Denis”

Ancora poche ore e si conoscerà la verità. Un momento atteso per decenni dalla famiglia di Denis Bergamini, morto il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico. Ma anche dalla tifoseria rossoblù e degli ex compagni di squadra che non hanno mai creduto alla tesi originaria del suicidio, via via andata sgonfiandosi fino ad essere esclusa. Lo hanno gridato con forza per per oltre 30 anni e continuano a farlo oggi, ai piedi del Palazzo di giustizia del Cosenza: “Verità per Denis!”. Insieme a loro, davanti a loro - c'è Donata Bergamini, la sorella di Denis, colei che più di tutti brama quella verità e che con la città dei bruzi ha un legame speciale. I giudici della Corte d’assise di Cosenza sono entrati in Camera di consiglio e la sentenza prevista in serata. Unica imputata è Isabella Internò, ex fidanzata di Bergamini: per lei il procuratore generale della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, ha chiesto 23 anni di reclusione. La donna è accusata di omicidio volontario in concorso con ignoti.