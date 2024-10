Commissione per il tribunale a Corigliano Rossano, manca solo l’opposizione

“Sul tema della battaglia per riapertura del tribunale di Corigliano Rossano sappiamo che in itinere un progetto di legge, ma come Comune, come amministrazione comunale vogliamo essere partecipi, farci parte attiva e dare impulso ad ogni iniziativa che possa accelerare i tempi dell’iter legislativo”. Si tratta del pensiero del consigliere comunale di maggioranza Leonardo Trento nella sua qualità di presidente della Commissione Consiliare temporanea sulla Revisione della Geografia Giudiziaria che si è riunita per la prima volta il 30 settembre scorso nella sala giunta di Piazza Santi Anargiri. A questa seduta erano presenti solamente i consiglieri di maggioranza in quanto la minoranza non ha ancora indicato i nominativi dei componenti della commissione e a tal proposito Trento ha ribadito l’invito alla minoranza di esprimere i nomi dei propri componenti auspicando, infine, che questa indicazione avvenga nel più breve tempo possibile perché si tratta di una problematica di interesse generale che riguarda ben oltre il territorio di Corigliano-Rossano e che non ha ragione di esistere una distinzione fra maggioranza e minoranza, “perché su battaglie come queste non d devono essere divisioni, ma bisogna camminare uniti e non possono esserci distinzioni di colore politico per una battaglia che va nell’interesse dell’intera comunità”. Due i punti all'ordine del giorno dei lavori della commissione: le comunicazioni del presidente e la presentazione dell'attività della commissione stessa. Sono stati, quindi, programmati i lavori ed i prossimi incontri ed è stato indicato di invitare, per essere ascoltati, i rappresentati istituzionali del territorio, tra loro il senatore di fdi Ernesto Rapani, il consigliere regionale Giuseppe Graziano e il consigliere comunale Pasqualina Straface, nella sua veste di consigliera regionale della Calabria, più i movimenti già esistenti a difesa del tribunale.