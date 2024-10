Paura a San Marco Argentano, in fiamme l'eco-isola di piazza Riforma. Il sindaco Mariotti: "Spero non sia un atto doloso" FOTO | VIDEO

Le fiamme distruggono l’eco-isola ubicata nella centralissima piazza Riforma nel centro storico sammarchese. È avvenuto nelle prime ore della mattinata quando un cittadino si è accorto che l’incendio si stava propagando. Immediato l’allerta alla Polizia locale che si è subito attivata adoperandosi come sempre per cercare di fare qualcosa e di qualcuno che - armato di estintore - ha tentato di sedare le fiamme che poi sono però diventate ingestibili e pericolose e che hanno provocato un fumo intenso che si è diffuso in gran parte dell’abitato.

Di lì a poco è giunta anche una volante del Norm della Compagnia dei carabinieri e sono stati avvisati i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto quando purtroppo il fuoco aveva praticamente avviluppato il raccoglitore di rifiuti. Ancor prima era stato avvisato il sindaco Virginia Mariotti, preoccupata per l’accaduto. «Voglio augurarmi che non sia un atto doloso – ha esordito Mariotti – perché era un servizio a disposizione della cittadinanza. Un contenitore destinato alla raccolta di secco, plastica, piccoli elettrodomestici ecc. molto usato dai cittadini». È ovvio che ora partiranno le indagini in tal senso, per appurare se sia accidentale o di natura dolosa. A tal proposito sarà presentata una denuncia contro ignoti alla locale stazione dell’Arma. «Al momento non possiamo escludere nulla. L’area è video sorvegliata e quindi si potrebbe risalire ad eventuali autori».