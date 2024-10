Treni Sibari-Crotone: alle 22,30 il Frecciarossa resta senza coincidenza

Lavori alla ferrovia jonica nel tratto Sibari-Crotone: il tempo passa ma i disagi restano e chi dovrebbe agire rimane stranamente in silenzio. Dopo la partenza dei lavori per l’elettrificazione della linea jonica a sud di Sibari avvenuta a metà settembre e che si protrarrà fino almeno al prossimo gennaio ci sono stati una serie di disagi con le coincidenze e i bus sostitutivi. Una situazione che, a mano a mano e in gran parte, si è normalizzata. L’oggetto del contendere, tuttavia, è rappresentato dal Frecciarossa Sibari-Bolzano la cui partenza è fissata di mattina alle 6:27 mentre al ritorno da Bolzano, viceversa, il convoglio arriva in serata alle 22:31. Un treno che non è stato toccato dai lavori in corso perché la tratta è diversa. Il problema è rappresentato dai treni regionali che da Sibari arrivano a Crotone e viceversa. Di mattina si arriva normalmente da Crotone a Sibari perché il treno regionale che copriva la tratta è stato sostituito da un bus. Il collegamento (regionale) è regolarmente acquistabile sui canali Trenitalia. Il casus belli è al ritorno perché il regionale che copriva la tratta e che originariamente partiva da Sibari alle 22:41 circa non esiste più sul sito di Trenitalia e non è stato sostituito.