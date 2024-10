“Biologia con curvatura biomedica”, una nuova frontiera di apprendimento al Fermi-Brutium

Dal corrente anno scolastico 2024/2025 prende avvio al Liceo Scientifico FERMI-Polo Tecnico BRUTIUM, la sperimentazione nazionale di “Biologia con curvatura biomedica” attraverso una didattica prestigiosa e unica in Italia, nella struttura e nei contenuti, con la prospettiva di fornire una solida preparazione agli studenti che intendano proseguire gli studi post-diploma in facoltà biomediche.

Il Fermi, unico Liceo scientifico della città di Cosenza, aderente alla Rete nazionale dei licei biomedici ( capofila il LS “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria) è stato autorizzato dal MIM all’attuazione della suddetta sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. n. 275/1999, anche ai fini di acquisire utili elementi di valutazione sulla riorganizzazione dei relativi percorsi liceali di ordinamento con l’inclusione di uno specifico indirizzo “biomedico”.

Il percorso sarà realizzato in stretta collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici di Cosenza e il suo Presidente Dott. Eugenio Corcione col quale la Dirigente scolastica Prof.ssa Rosita Paradiso ha firmato un’apposita convenzione di durata triennale, per un totale di 150 ore a partire dalla classe terza da svolgersi in orario extracurricolare.

Dopo il Test di selezione degli studenti delle classi terze frequentanti gli indirizzi LSO ( Ordinamento) e LSA (Scienze Applicate) dell’Istituto, domani mercoledì 9 ottobre iniziano le attività didattiche che nel corso del corrente anno scolastico si svolgeranno presso l’Aula Magna del plesso Quasimodo ( prima annualità) e presso l’Aula Magna “A,Di Iuri” e il Lab. Informatico 1 del Plesso Pezzullo ( seconda e terza annualtà) secondo la calendarizzazione, prevista dalla scuola-capofila, per un monte ore annuale di 50 ore di cui:

• 20 ore affidate ai docenti interni di Biologia

• 20 ore a cura degli esperti medici esterni selezionati dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cosenza

• 10 ore di attività di laboratorio/PCTO a cura dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cosenza

L’accertamento delle competenze avverrà in itinere attraverso la simulazione di “casi”. Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di approfondimento, è prevista la somministrazione di un test: 45 quesiti a risposta multipla. La disciplina sarà inserita nel piano di studi dell’allievo/a, anche se non sarà calcolata nella media del profitto.

La Coordinatrice della Sperimentazione di Biologia con curvatura Biomedica è la Prof.ssa Anna Maria Aiello. Le docenti di Biologia/Scienze impegnate sono le Proff. Gallina Annabella, Castelli Melania e Amalia Vigliaturo.