Spezzano Albanese, evade dai domiciliari e viene beccato a 200 metri da casa: arrestato

Nel pomeriggio dell’8 ottobre, i carabinieri della Stazione di Spezzano Albanese hanno arrestato un soggetto evaso dal regime di detenzione domiciliare al quale era già stato sottoposto. In particolare, durante lo svolgimento di uno specifico servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo domiciliare dell’arrestato e, non trovandolo presso la propria abitazione, hanno immediatamente iniziato le ricerche. Gli operanti rintracciavano subito dopo il soggetto ricercato a circa 200 metri dalla propria abitazione, lungo una della via principali del Comune di Spezzano Albanese. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari guidata da Alessandro D’Alessio, hanno eseguito la misura precautelare dell’arresto in flagranza di reato ai sensi dell’art.385 del codice penale.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Castrovillari in attesa di giudizio direttissimo.