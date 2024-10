Diverbio stradale si trasforma in aggressione a Mirto Crosia: attimi di paura per una famiglia

Un diverbio stradale che si trasforma in una aggressione. E' quanto accaduto nella serata di sabato scorso a Mirto Crosia all'altezza del passaggio a livello tra le vie della centralissima via nazionale. A quanto si è appreso, due veicoli si sono incrociati e da uno dei due, senza alcun motivo reale che potesse far scattare la molla della violenza, è uscito un soggetto che ha iniziato a prendere a calci e pugni l'auto dove si è barricata una famiglia, terrorizzata dalla furia dell'azione violenta. Dopo alcuni minuti di paura il soggetto è risalito sull'auto dove vi erano ance altre persone ed è ripartito a tutta velocità.