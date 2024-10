Nuova provincia, il titolo spetta a Corigliano Rossano

«Condivido appieno la proposta della istituzione di una nuova provincia nella Sibaritide perché si tratta di una idea d’interesse comune delle popolazioni di questo vasto territorio, per fare fronte alle esigenze scaturite a seguito della fusione di Corigliano-Rossano che ha dato vita a una nuova città, la prima della provincia di Cosenza, e che deve essere protagonista delle scelte future della vasta area del nord-est della Calabria».

Lo sostiene l’ex sindaco di Crosia, l’avvocato Antonio Russo, che è stato alla guida dell’amministrazione di centrodestra della cittadina ionica per due consiliature. Un’affermazione manifestata con piena convinzione, che va a rafforzare il panorama dei sindaci del territorio favorevoli e disponibili a sostenere la proposta partita dal sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, in quanto ritiene che «tra le tante emergenze, insieme a quella della giustizia, della sanità, dell’occupazione, vi è sicuramente quella della istituzione della nuova provincia».