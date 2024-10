Corigliano Rossano: rifiuti abbandonati, c'è l'appello dei residenti

All’inciviltà, che per fortuna caratterizza pochi soggetti, in alcuni casi, non c’è rimedio. È la frase dei cittadini che attraversano il tratto di via Marco De Simone che si collega a via Vespucci del quartiere Matassa dell’area urbana di Rossano, dove alcuni sconsiderati continuano a buttare i rifiuti a ridosso del marciapiede che costeggia la viabilità. Approfittando della poco visibilità, gli incivili di turno continuano a disfarsi dei rifiuti inquinando quel tratto di strada, tra le proteste dei residenti del posto. Ciò succede, nonostante l’attività di controllo posta in essere dal Comune, che, ovviamente, non può essere presente con il personale e con gli uomini della Polizia locale in ogni punto della città che, tuttavia, sta elevando pesante multe verso i trasgressori delle regole alla base delle modalità di conferimento dei rifiuti previste dal progetto di raccolta differenziata. E succede, inoltre, nonostante le fototrappole collocate dal Comune nei diversi angoli dove si verificano le criticità. Nel punto in questione tra Via De Simone e Via Vespucci, gli sconsiderati trovano facile buttarvi buste di rifiuti sfruttando la presenza in quell’angolo di strada degli sfalci, che sicuramente non inquinano, provenienti dalla potatura delle piante. Situazioni analoghe si registrano anche in altre zone. Per fortuna la stragrande maggioranza dei cittadini osserva le regole e tiene al decoro della città.