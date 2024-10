Ospedale di Castrovillari, l’Asp annuncia l’arrivo di nuovi primari

Il direttore generale dell'Asp annuncia l'arrivo dei nuovi primari, ma non lo comunica direttamente alle associazioni di volontariato che, qualche giorno fa, a Cosenza, s'erano ritrovate per sollecitare il potenziamento del presidio medico. È una singolare situazione, infatti, quella che s'è venuta a creare all'indomani della manifestazione promossa da Avo, Avis, Medici Cattolici, Solidarietà e Partecipazione, Associazione Famiglie e dal Comitato che si sta operando per riavviare la macchina sanitaria del territorio del Pollino, della Valle dell’Esaro e della Sibaritide. Il disappunto è stato espresso ieri mattina, vale a dire quando i responsabili delle associazioni hanno tenuto, presso la sala conferenza dell'ospedale Ferrari, un breve report coi medici e il personale infermieristico. Tutto per fare il punto della situazione dopo la grande manifestazione in difesa dell’ospedale di Castrovillari, promossa e organizzata dal Comitato delle Associazioni col Direttore Generale dell’ASP, Antonio Graziano (assente), come per altro anche il Direttore Sanitario, i quali avrebbero chiamato in causa il Consigliere regionale Ferdinando Laghi. «Il Direttore Graziano – esordisce il Consigliere Laghi – sbaglia interlocutore: la manifestazione è stata indetta e organizzata da sei Associazioni: AVO, AVIS, Famiglie Disabili (AFD), Medici Cattolici (AMCI), Amici del Cuore e Solidarietà e Partecipazione ed io di questo Comitato faccio parte in quanto Presidente di Solidarietà e Partecipazione. Un Comitato – continua Laghi – impegnato da quasi dieci anni, quindi da ben prima che si insediasse il dottor Graziano, a tutela dell’ospedale di Castrovillari e dunque del diritto alla salute delle popolazioni del Pollino-Esaro-Sibaritide».