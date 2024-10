Rassegna stampa 17-10-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Calabria, doccia fredda sugli specializzandi assunti. Polemiche sulla scelta del Ministero

IN EVIDENZA

- Rifiuti a Catanzaro, scongiurata un’emergenza. Fari sulla qualità della differenziata

- Città unica a Cosenza, pioggia di ricorsi al Tar

- Aeroporto di Reggio, arriva la tensostruttura per accogliere il flusso di passeggeri

- Aeroporto di Lamezia Terme, il prezzo dei biglietti continua a lievitare a dismisura

- Vibo, piazza Razza: apertura a Natale. Ma l’opera non sarà completa

- Crotone, strada da interdire per la bonifica. Scende in campo il Commissario

- Sibari, fuori pericolo il minorenne alla guida del suv Toyota

INCHIESTE

- Tentato omicidio a Catanzaro Lido. Udienza al Riesame

- Catanzaro, inchiesta Drug family: pene ridotte dalla Corte d’Appello

- Spaccio di droga a Catanzaro. Assolti 40 imputati

- Locri, il sistema estorsivo del clan Cordì. Cinque condanne e quattro assoluzioni