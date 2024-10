Cosenza, il Liceo Scorza promuove “La libreria di Albert Einstein. Campagna di sensibilizzazione sui disturbi dell’apprendimento”

Si è svolto mercoledì 23 ottobre 2024, presso l’Aula Magna del Liceo scientifico Scorza di Cosenza l’importante convegno dal titolo “La libreria di Albert Einstein. Campagna di sensibilizzazione sui disturbi dell’apprendimento”.

L’evento, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Rosanna Rizzo, promosso dal Rotaract, ha visto la partecipazione di Fabio Perri, Presidente Rotaract di Cosenza, Teresa D’Andrea, Presidente dell’associazione Potenziamenti e di Carmelina Pontoriero, Pedagogista e Tutor dell’apprendimento.

Teresa D'Andrea che si occupa di affiancare le famiglie di ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento ha parlato agli studenti delle prime classi del Liceo cosentino sottolineando che e’ fondamentale rispettare le differenze e le unicità di ognuno.

Potenziamenti, In quanto Ente riconosciuto e autorizzato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) per la formazione del personale della scuola, oltre alle attività dirette agli studenti, offre una serie di servizi dedicati allo sviluppo professionale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

La Calabria è ultima in Italia per diagnosi di Dsa, i disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia). Mancano i servizi e la regione è inadempiente su molti fronti. Secondo i dati sarebbero circa 10.000 gli studenti calabresi ai quali non viene garantito il diritto allo studio poiché non hanno mai ricevuto una diagnosi di DSA. Di fatto le statistiche delle regioni più virtuose attestano che i DSA interessano mediamente il 5% della popolazione scolastica mentre in Calabria si registra una percentuale del 1.6%. Dall’analisi dei dati in base ad una popolazione scolastica di 268.101 studenti in Calabria risultano appena 4.300 casi circa di DSA contro un’attesa di 13.400. Sono quindi 9.100 gli studenti con DSA non diagnosticati che non possono disporre delle misure didattiche necessarie a garantire il loro diritto allo studio e all’apprendimento.

Nel mese di Gennaio 2022, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato le “Nuove Linee Guida sulla Gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)”, documento ufficiale di aggiornamento e di integrazione rispetto alle precedenti raccomandazioni sui DSA e quindi guida rinnovata per tutti i professionisti che operano in tale ambito clinico, valutativo-diagnostico e riabilitativo.

Le nuove Linee Guida 2022 e 2023 sono il risultato di un intenso lavoro di confronto e collaborazione, avviatosi nel marzo 2018, da parte di società e associazioni scientifiche italiane e rinomate figure di esperti e tecnici nell’ambito dei DSA; si è così costituto un Panel di lavoro finalizzato a realizzare un processo di aggiornamento di quelle raccomandazioni cliniche che erano state prodotte dalle precedenti Consensus Conference sui DSA.

La dislessia come gli altri disturbi specifici dell’apprendimento, non è una malattia da guarire, ma una differenza nel funzionamento del cervello che influisce sulla lettura e sull'apprendimento. Nonostante non ci sia una cura, è possibile adottare strategie e supporti per gestire efficacemente le difficoltà associate e migliorare i risultati nel processo evolutivo.