A Cosenza migranti e detenuti diventano agricoltori, muratori, artigiani

C’è più gusto nel dare che nel ricevere, si sa. Ma le storie scritte in questi giorni dagli amici e dai volontari dell’associazione “Casa nostra”, organizzazione di volontariato costola della Caritas diocesana, regalano comunque emozioni e gioia. Perché restituire è altrettanto bello.

Accade a Castrolibero, nel “Casale del melograno” dove volontari e persone in accoglienza hanno dato al via alla raccolta delle olive. «Un momento di condivisione e lavoro che proseguirà con la lavorazione delle olive schiacciate, un processo a cui parteciperanno sia le volontarie che gli ospiti. Il risultato? Olio e prodotti genuini fatti con le nostre mani, frutto della solidarietà e del nostro impegno comune. Unisciti a noi per sostenere il progetto o condividere l'esperienza di volontariato!», raccontano i responsabili di “Casa nostra”. I quali, tra l’altro, proprio per affiancare le attività del “Casale del melograno” nei giorni scorsi hanno chiesto aiuto poiché hanno bisogno «di un forno da incasso o un forno elettrico da tavolo per la cucina. Con il vostro aiuto potremmo migliorare la qualità dei pasti e rendere questo luogo ancora più accogliente. Se avete un forno che non usate più o conoscete qualcuno disposto a donarlo – è chiarito nell’appello – contattateci! Anche un piccolo gesto può fare una grande differenza nella vita di chi è meno fortunato. Grazie di cuore a chiunque potrà aiutarci!» E quindi i numeri ai quali eventualmente rivolgersi per donare: 0984 304342 e 39 351 7569903.