In fuga con l'auto rubata, fermati due ladri a Cosenza: avevano addosso ancora passamontagna e guanti

Nel primo pomeriggio del 27 ottobre, quando una chiamata ha segnalato la presenza sospetta di due uomini mascherati, intenti a forzare un’auto parcheggiata nella zona di Via Popilia. La Squadra Volante, in pattugliamento su Viale Mancini, è intervenuta immediatamente: in pochi minuti gli agenti sono arrivati sul posto, individuando e bloccando l’auto in fuga con i due sospettati a bordo.

Hanno tentato di rubare un’auto in pieno giorno a Cosenza. Ma il loro piano è stato interrotto dalla prontezza delle forze dell'ordine, che li hanno bloccati in flagrante grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino al numero di emergenza 112.

Nessuna via di scampo per i ladri, un 48enne e un 23enne, che sono stati bloccati mentre indossavano ancora scaldacollo e guanti in lattice. Dall’auto sono saltati fuori gli attrezzi da scasso, a conferma di un colpo pianificato nei minimi dettagli. Entrambi i malviventi, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati in flagranza e trasferiti ai domiciliari in attesa del giudizio.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per i due, entrambi con precedenti penali e già sotto sorveglianza.