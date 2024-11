Modifiche alla viabilità per la partita Cosenza-Salernitana di domenica 3 novembre allo stadio San Vito-Marulla

In occasione della partita di calcio Cosenza-Salernitana, valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie B e in programma domenica, 3 novembre, alle ore 15, allo Stadio San Vito-Marulla, la Polizia Municipale ha emanato un'ordinanza per disciplinare la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo, così da consentire l'afflusso ed il deflusso delle tifoserie in modo ordinato, in tempi rapidi e senza rischi per la pubblica incolumità. Il provvedimento si è reso necessario per ottemperare alla richiesta di specifica regolamentazione della circolazione stradale su viale Magna Grecia da parte della Questura di Cosenza e ravvisata l'esigenza di adottare lo stesso provvedimento viabilistico al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva. In particolare è stato istituito per domenica 3 novembre, dalle ore 12 alle ore 18 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e pedonale su

• VIALE MAGNA GRECIA.