Cosenza, ingenti perdite idriche nelle periferie: condutture danneggiate a Donnici, Cozzo Presta e Sant'Elia

La piaga delle perdite idriche a Cosenza. In un’area della Calabria assediata spesso dalla mancanza di acqua potabile, i danni alla rete di fornitura appaiono un serio problema. Nel capoluogo bruzio vi sono zone perferiche e quartiero che soffrono la sete e nei quali sono evidenti i danni cui è soggetto l’impianto di distribuzione. È su questo stato di cose che solleva pubblicamente il velo il consiogliere di opposizione a Palazzo dei Bruzi, Francesco Spadafora di Fratelli d’Italia.

«Credo non ci sia cosa più fastidiosa» afferma Spadafora «per qualsiasi cittadino quando assiste allo spreco di una preziosa e inestimabile risorsa quale è l’acqua, che invece dovrebbe essere a tutti costi salvaguardata, soprattutto alla luce dell’incremento della siccità. Trovo pertanto assurdo che il nostro ente, in particolar modo l’ufficio preposto a tali compiti, non corra ai ripari per evitare questi problemi, i quali di conseguenza mettono seriamente a rischio l’approvigionamento idrico alle utenze».

L’esponente del partito di Giorgia Meloni non cerca tuttavia lo scontro frontale con l’amministrazione ,munciopale dio centrosinistra e spiega: «Non è assolutamente mia intenzione esprimere giudizi sull’operato di chicchessia, ma l’impressione è quella che riguardo ad alcune problematiche che riflettono sulla quotidianità dei cittadini, non si registra un’adeguata attenzione da parte di chi contrariamente è chiamato ad affrontarle. Sono, infatti, diverse settimane che nel nostro territorio comunale esistono perdite sulle condotte idriche pubbliche che non vengono riparate, nonostante le segnalazioni effettuate agli uffici comunali preposti sia parte dei cittadini che dai consiglieri comunali».